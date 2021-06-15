民眾宅在家免不了存放一些即時料理，其中以水餃最受歡迎，但一般水餃吃久了容易膩口，經典港式餐飲「點點心」推出港式水餃，有別於其他品牌，特地推出黑松露口味水餃，讓你在家上班也能享受這奢華美味。

被喻為港點界的黑鑽石，舌尖的頂級饗宴，在水餃裡特地加入黑松露，獨特黑松露香完美點綴蝦子的脆甜，經典港式餃皮，薄又Q彈有勁，完美包覆多層次口感，誘人濃郁香氣迴盪不散，在家也可以享受高級西餐的奢華，成為防疫期間的小確幸。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，這波疫情情況轉壞對餐飲業造成很大的衝擊，雖無法到餐廳內用，不過，許多民眾在家工作、居家抗疫，反而衍生不同餐飲需求，對餐飲業者來說，也促成另類的服務面向與服務機會。

黃若薇也提到，此波疫情讓各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。