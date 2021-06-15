受新冠肺炎疫情影響，ARML美國高中數學聯賽今年採取國際連線比賽方式舉辦，在台灣時間6月6日登場，台中市明道中學共派出4個團隊參賽，在個人、團體、接力及思考四大賽程中過關斬將，奪下1金1銀佳績，總成績為全球第10名。

疫情改變了人們的生活方式，也改變各種競賽模式。明道中學教師劉昌龍說，ARML競賽（American Regions Mathematics League）受疫情影響改為線上全球連線舉辦，學生們不需要花費住宿費、交通費即可參賽，雖然在線上討論較缺乏臨場感，但此經驗對學生來說是難得的體驗。

ARML美國高中數學聯賽國際連線比賽共吸引世界超過百支隊伍參賽，台灣則有17個隊伍受邀參加，其賽程分為個人、團體、接力及思考共四大項，除考驗個人能力，更重要的是團隊分工合作精神。

代表明道中學參賽的蕭立楷曾獲得三大數學競賽JHMC、TRML及ARML的佳績，他說，近來疫情嚴峻，原本以為沒辦法參加比賽，後來聽聞改為線上競賽後，又與同學重新組隊，為克服線上競賽的困難，大家用社群軟體相互討論、驗算，沙盤推演多次。

代表參賽的楊詠安則說，今年是採全球連線同步競賽方式，所有題目都是要用英文翻譯成中文，在理解上有時會有落差，且思考賽也必須用全英文作答並回傳，可說是全新挑戰。

「危機就是轉機！」明道中學校長汪大久表示，在疫情影響下，全球面臨解決問題、提升應變能力的考驗，新世代要能加速調整腳步、善用科技，才能在疫情嚴峻的情況下掌握機會。