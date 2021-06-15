又到每年6月畢業的求職旺季，大批新鮮人傾巢而出找出路。面對「同梯」數十萬的畢業生，以及同時間轉求職的競爭對手，該如何從中脫穎而出，成為企業眼中的一匹黑馬？就有網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，以過來人身份分享成功求職4大關鍵，鼓勵職場菜鳥不要妄自菲薄，要對自己有信心，才能踏出成功的第1步。

網友透露自己是文組學生，去法國當交換生因而延畢了半年。由於畢業時間點剛好遇到是轉職潮，工作不好找，待業期間心情難免沮喪，但他仍抱持希望，努力投履歷，期間參加了Klook、17 Media、嘉里大榮、遠傳、燦坤等企業的面試，最後順利拿下儲備幹部、電商行銷的Offer。

原PO認為新鮮人成功求職4大關鍵，首先就是「不要害怕談薪水」。對零經驗值的新鮮人來說，得到工作機會就要謝天謝地，何來勇氣談薪水？但網友認為，若自認能力可勝任，而且具備相當條件，不妨鼓起勇氣談薪水。畢竟在寸土寸金的台北求職，多個1K也是很重要。不過，新鮮人也要心理準備，有時必須承擔開口談薪水而失去工作機會的風險。

其次，第2關鍵是「面試勤練習、事前做足功課」。想要有個完美的面試表現，事前準備功夫不能少。如同考試要寫考古題的道理一樣，面試當然也有常問的問題。建議每一次都先將可能的提問及答案寫下來，藉此可釐清要準備方向。其中最重要的是，一定要準備面試的最後1題「問考官的問題」，這題往往是致勝的關鍵點。

再者，出外靠朋友，找工作也要靠人脈。「好好運用自己人脈」，將自己找工作的訊息透露給親朋好友，或許可以因此找到內推的機會，或得到平時接觸不到的就業資訊。

最後一點則是「別管履歷要求，大膽投」。企業徵才的年資、條件、科系等諸多限制，是否讓你有所顧忌而裹足不前。網友以自身經驗發現，只要有興趣的工作，建議都可大膽投履歷，頂多是沒收到面試通知，也不會有任何損失。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，根據教育部統計，每年大專校院畢業生逾20多萬人，就業市場競爭十分激烈。社會新鮮人想找到目標快速投入職場，除了發掘自身優勢條件外，更要下足功課了解應徵公司與工作內容。眾多資訊都可參考「面試經驗暨工作甘苦談」，參考學長姐的準備心得，快速掌握求職技術，提高錄取率，成功順利找到好工作。