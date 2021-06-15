大陸女星景甜出道時沒什麼名氣，卻相繼演出《長城》、《金剛：骷髏島》、《環太平洋2：起義時刻》等好萊塢大片，讓外界對她雄厚背景感到好奇，儘管她多次說自己只是出生平凡家庭，但仍遭爆料疑似和企業家馬明哲有親密關係；近期景甜上央視節目，穿深V性感禮服，電視台卻不管她背景多厲害，硬生生把「深V」變乖乖牌，讓網友直呼「真的很嚴格」。

日前端午連假，女星景甜罕見上綜藝節目，她參加中央廣播電視台的節目，工作室也釋出她當天穿搭，一襲藍綠色深V禮服，長髮披肩，手裡拿著一束花，像是一個充滿仙女氣息的小公主；景甜看似甜美可人，但禮服深V設計，胸前有料身材若隱若現，相當性感。

央視一直以來對節目尺度標準很嚴格，沒想到景甜穿深V禮服直接被P成乖乖牌。(圖/ 摘自微博)

不過，有網友注意到，央視釋出的節目宣傳照和工作室的照片有些微變化，照片中有景甜和男星陳立農，仔細一看才發現景甜胸前深V設計不見，被電視台把深V用P的縫合，奇妙的是完全無違和感，彷彿景甜換了一件禮服。

央視出人意料的舉動，也讓網友看傻眼，「真的很嚴格，該說不說P得毫無痕跡」、「管真多，P了之後很多人眼睛還是會挪到胸部上」、「好笑又好氣，有點嚴格過頭了」、「好險景甜穿什麼都美，美女就是美女」。