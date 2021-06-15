COVID-19疫情延燒，隨著全國三級警戒延長，多數行業面臨空前挑戰，不是咬牙苦撐，就是宣告倒閉，但在一片慘澹之中，仍有部分產業不受影響，像是工程師一職，就被點名是高薪且穩定的工作，讓不少人羨慕不已。不過若想成為科技新貴，究竟得經過哪些考驗呢？有名資工系畢業的網友，將面試6家科技業的心得，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供更多求職者參考。

這位網友學士、碩士念的都是資工系，這次總共面試了6家公司，職缺包括嵌入式系統、軟韌體設計工程師等。綜觀該網友的應徵經驗，可看出這類型的工作，在面試前通常會有3大關卡，分別是C語言、英文及邏輯測驗。其中，邏輯測驗的方式並不一定，多數公司都是圖形推理，但也有公司比較特別，全以文字內容進行推導。

另外，也有公司舉行的是性向測驗，值得注意的是，這些測驗並非僅是一種「SOP」，跑過就算完事，該網友就有遇到未通過的情形，面試官告知他的性向測驗有些指標太低，請他重做一次，結果還是不夠，總共做了3次才達標。

至於面試內容，該網友指出，大多圍繞成績單、專題、論文等主題，不過切記做好萬全準備，雖然多數公司僅是輕鬆聊天，有的公司卻會問得鉅細彌遺，他就曾遇過有公司將先前的每項經歷都仔細、深入地詢問，讓當時沒做太多準備的他「被電到不要不要的」，因此收了感謝函。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，成為高薪穩定的科技新貴，是不少人的求職目標，除了精進自身能力之外，透過「面試經驗暨工作甘苦談」，參考前人準備心得與經驗分享，不僅可快速掌握面試技巧，還可獲悉有利求職的各式資訊，進而提高錄取率。