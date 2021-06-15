由於美國商務部通過對台灣輪胎廠反傾銷案終判稅率，泰豐（2102）15日重訊指出，此項稅率實施已影響公司主要市場美國接單全面性衰退，使得公司營運產生衝擊。為面對現況變通求存及追求公司永續經營並顧及公司及股東最大利益考量下，董事會決議通過先行全面停止中壢廠生產。

泰豐董事會15日也通過，為配合公司長期營運及公司資金需求，將公開標售泰豐100％持有子公司泰誠開發全部股權，或其所有中壢廠位於桃園市中壢區的土地及建物。

根據泰豐統計，中壢廠2020年的產能約180萬條，當年的產量約120萬條。而中壢廠停工項目，占2021年第一季合併營收比例約27%。

因應中壢廠停工，泰豐指出，非美國市場的訂單，將由觀音廠承接及出貨，以維繫客戶及公司營運。至於美國訂單，則會轉與海外代工合作生產，以逐步恢復對美供貨。

另外，因銷售美國市場占比達八成以上，初期將對合併營收產生重大影響。泰豐指出，公司將開發非「乘用車（PCR）和輕卡車（LT）輪胎」的產銷，如賽車競技輪胎等，及開發其他高附加價值輪胎以提升公司營業效益。

對於在執行中壢廠全面停產，可能對員工的影響，泰豐指出，會在符合法令規定下呈報主管機關申請員工大量解僱，並依勞動法令辦理相關作業，以減少各項支出。