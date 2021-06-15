證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤15日表現亮眼，端午變盤之說煙消雲散，終場大漲157.77點，收在17,371.29點，價漲量增且KD指標高檔鈍化，惟成交量仍稍嫌不足，若能補量上攻，則後續有望挑戰前高17,709.23點，本周台股行情預期不差，投資人可好好把握行情。

個股方面，本周納入投資組合的東森，東森購物前5月營收113.7億元，年增20％、每股純益（EPS）達6.71元，大幅年增45％，受疫情影響，線上購物需求看旺，股價後市可期。

觀察盤面表現，人氣族群航運股表現最佳，貨櫃三雄再創新高，台積電、聯電、聯發科等大型權值股也同步上攻，人氣明顯增溫。建議投資人可留意航運、矽智財、PCB、被動元件等，指標股包括長榮、陽明、晶心科、智原、台光電、騰輝電子-KY、國巨、晶技，除上述主流族群外，次族群業績表現亮眼的東森、漢磊、台揚等，短線亦有持續上衝之機會。