88歲的「鑽石歌王」林沖，今（15日）上午到台安醫院附近的教會施打AZ疫苗，他透過乾兒子兼經紀人Kevin上網預約到了80號，今到現場後發現大排長龍，大概等了將近一個半小時，才輪到他施打疫苗。

林沖經紀人Kevin說，事先幫他上網登記並詢問幾點去，台安醫院告知9點就可以來了，兩人到場後看見排隊人龍好幾百公尺還轉圈，自己就先幫忙排隊，讓林沖坐在樹蔭下等，「我排了三、四十分鐘以上，再喊他過來排，他有點不耐煩，但是看到醫療人員都很辛苦，他也沒有說什麼。」

林沖施打完疫苗後，已經返家休息，目前身體沒有不舒服的狀況，經紀人說，他本來就有血栓的問題，有問過醫生說藥不能停，他今早也特別吃了東西、多喝水、補充維他命之後才去。

林沖曾罹患攝護腺癌，抗癌成功後，3月左腳開刀時微血管破裂，大量出血一度休克，至今身體狀況尚未完全恢復，瘦很多，以前的體重是70多公斤，住院後瘦到58公斤，只剩下皮包骨，褲子全都太大了。

林沖今早去施打疫苗。（林沖經紀人Kevin wu提供）

林沖今早去施打疫苗。（林沖經紀人Kevin wu提供）