三級警戒要持續到月底，疫情升溫，民眾不方便外出買菜，又逢大雨使得菜價上漲，一家之煮準備三餐好煩惱。六福旅遊集團推出雙北限定的首選蔬菜箱，由五星採購及主廚專業選材，內含蔬菜類、根莖類、菇菌類等3大類新鮮蔬菜，如芥藍、龍鬚菜、高麗菜、絲瓜、黃/紅甜椒、南瓜、洋蔥、牛蒡、美白菇、杏鮑菇等當令新鮮蔬菜，隨機搭配出貨，民眾可選擇前往台北六福萬怡酒店或一禮烘焙門市自取，或自付運費由車隊雙北地區配送到府，輕鬆搞定小家庭的一周菜量，不用冒風險上市場購買新鮮蔬菜。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情延燒改變了上班族工作與消費的方式，不少企業實施在家工作的分流方式，外帶外送變成常態，促使通路業者提升了線上銷售的能量，在人力的配置上也會有所不同，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的班表與工作流程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式，實現一機整合，遠端管理的強大效能，因應疫情一日數變，1111 人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。