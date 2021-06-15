疫情升溫衝擊台灣產業，部分公司行號因此無法繼續營業，在百業蕭條之際，「弘裕企業」為了提升員工士氣，加發「防疫關懷金」，還有「綠意築居」在疫情期間讓同仁在家上班，減少人員流動、兼顧健康、工作與家庭。

成立於1970年的「弘裕企業」，產銷包含工業、傢飾、戶外、成衣、醫療用布與特殊機能紡織品等，是國際知名品牌指定的布料供應商。在國內疫情進入三級警戒狀態下，弘裕企業以實際行動力挺消防人員，特別將「隔離衣」贈與臺中市政府消防局大肚分隊，為防疫人員加油打氣。

弘裕董事長葉明洲為感念同仁配合公司政策一同抗疫，把這場戰「疫」對公司營運的影響降到最低，在端午年節時，依不同職等進行考評，發放相對應的獎金，每人約可獲0.5個月～1.5個月績效獎金，並以專案加碼，每位員工發放「防疫關懷金」6,000元！

而重視環保、以「創造健康好環境、無毒新生活」為理念的「綠意築居」，除了對待戶有高標準外，同樣也給員工最好的。包含全勤獎金、年節獎金、員工生日禮金、年終獎金、三節獎金、激勵獎金和績效獎金給好給滿。

不只如此，「綠意築居」平時也提供員工放鬆行程，不定期舉辦國內外旅遊，並補助旅遊費用，另外還有員工電影、聚餐、春酒活動等，讓員工澈底紓壓。更在此波疫情超前部署，讓員工在家上班，職業媽媽就可在家工作順道協助照顧小孩。並透過安全為上的防疫措施，持續為民眾設計更美好的舒適居家環境。