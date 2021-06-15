台灣新冠肺炎4月20日後確診個案超過1萬例，其中18%演變成嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群(ARDS)，長者重症更高達34％。訊聯(1784)雙管齊下投入協助新冠肺炎的重症治療，一是與國內大型醫學中心合作、也是國內目前唯一以臍帶間質幹細胞治療急性呼吸窘迫症候群(ARDS)的二期人體臨床試驗。二是感謝衛福部在此緊急時刻，特別核准多家醫學中心使用訊聯間質幹細胞執行「恩慈療法」，緊急投入新冠肺炎引起的急性呼吸窘迫症候群(ARDS)治療，為台灣防疫盡最大努力。

急性呼吸窘迫症候群(ARDS)是一種急性且瀰漫性的肺部發炎反應，現行臨床上除了協助病患支持性照護，如呼吸器與加護病房ICU監測等，仍缺乏ARDS的特定有效的治療方針，即使患者倖存下來，肺部損傷卻不可逆且無法修復，更增加醫療與人力照護的成本。國際間許多臨床試驗與相關臨床數據顯示，間質幹細胞(MSC)具有減輕發炎、調節免疫反應及修復的能力，並能減緩細胞激素風暴，可避免免疫反應過度造成的身體損傷等特性，被寄予厚望！訊聯2015年起著手臍帶間質幹細胞治療急性呼吸窘迫症候群(ARDS)，與國內大型醫學中心共同發起臍帶間質幹細胞治療ARDS的一期人體臨床試驗案，也於2020年3月發表於《Critical Care Medicine》期刊，也是目前唯一進入二期人體臨床試驗。

醫療界未來更大的挑戰是，國內確診已超過1萬人，針對新冠肺炎康復後的後遺症「肺部纖維化」，訊聯從去年起即加速與中山醫學大學附設醫院進行癒後肺纖維化的間質幹細胞臨床研究，以提供不同病患的醫療需求。「特發性肺纖維化(IPF)」是一種最常見且致命的間質性肺病，以往無法逆轉，而發生率及盛行率逐年提升！

不只抗疫，當務之急更是加強防疫，呼應政府日前鼓勵企業快篩，訊聯旗下創源生技與訊聯醫事檢驗所不僅提供企業快篩服務，更首創「企業快篩疫苗護照」醫療檢測數位系統，保障員工安全，同時也協助企業營運如常。創源擁有生技業第一張「行動應用App基本資安高級標章」雙平台認證，運用多年為醫療院所通路開發數位系統的數位醫療經驗，首創「企業快篩疫苗護照」醫療檢測數位系統，最大的價值就是能系統化管理快篩相關流程與結果，即時掌握受檢人數、採檢日、是否有異常人數，分析、追蹤各辦公地區的快篩及疫苗施打頻率，保障員工安全，同時也協助企業營運滾動式運作，後續待疫苗普及也將納入。