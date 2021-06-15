周二公布的數據顯示，受到大宗商品價格上升，以及基數較低的比較效應影響，印尼5月出口年增率創11年高點；進口也隨著國內需求增加，而大幅增長。

隨著中國和美國等主要貿易夥伴的需求改善，該東南亞最大經濟體在大宗商品價升影響下，進出口出現強勁復甦。

印尼統計局表示，五月煤炭、棕櫚油和銅等大宗商品的價格較去年同期大約上漲一倍，幫助該天然資源豐富國家實現了23.7億美元的貿易順差，優於預期，並為近6個月以來最高水準。

一項調查預估，在四月的21.9億美元貿易順差後，五月將出現23.0億美元的順差。

五月出口年增率為58.76%，優於預期的57.49%，來到166.0億美元，為2010年1月以來最高增幅。

五月進口為年增68.68%，高於預測的65%，來到142.3億美元，五月進口成長率為2010年4月以來最高水準。四月的年增率為29.93%。

今年前五個月印尼貿易順差為101.7億美元，亦為近年最高水準。

曼迪利銀行(Bank Mandiri)經濟學家Dian Ayu Yustina預計，進口需求將隨著經濟復甦而攀升，讓月度的順差金額將逐漸收窄，而明年的出口仍將保持強勁。目前的數據存在比較效應；而目前先進國家的復甦沒有被供應方所滿足，一旦供應方跟上來，商品價格將趨向平穩。