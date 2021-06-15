終端需求穩定，國巨(2327)5月合併營收亮眼，今年營運可望維持往年趨勢逐季成長至第3季，亞系外資最新報告維持國巨「優於大盤表現」評等，今天外資等三大法人也同步大買，激勵國巨股價強勢收高站回500元關卡。

歐美新冠肺炎疫情因加速施打疫苗趨緩，歐美陸續解封帶動市場需求強勁，且大中華廠區的產能利用率逐步提高，加上客戶訂單穩健及產品組合持續優化，國巨5月合併營收為92.02億元，較上月增加2.1%，年成長105.1%，為107年9月以來新高，亦是歷年同月新高，累計前5月合併營收為419.63億元，較去年同期增加121.5%。

國巨表示，雖然全球疫情仍未緩解，且國際貿易爭端的不確定性高，但公司審慎樂觀應對業績及營運，今年營運可望維持往年趨勢逐季成長至第3季。

亞系外資最新報告指出，國巨上調第3季營收展望，有望迎來年度高峰，有助於緩解市場對終端需求的擔憂，長期來說，我們看好國巨為產品組合和多元化所做的努力，並預期可以提升更多高階業務，如：車用MLCC、鉭質電容，以及與鴻海(2317)的合資企業，但我們維持國巨在今年下半年平均售價假設不變，且未來幾個月的價格上漲可能反映的是更高的成本而不是短缺，因此維持國巨「優於大盤表現」評等，但目標價由650元下調至570元。

儘管亞系外資調降國巨目標價，但今天外資、投信及自營商聯袂大買國巨，其中外資買超達3003張，成為國巨收高站回500元關卡的大功臣。