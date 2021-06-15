竹南頭份快篩站15日啟用，苗栗縣長徐耀昌到場致意。（謝明俊攝）

竹南鎮長方進興不滿中央未適時支援苗栗縣，地方只能自力救濟。（謝明俊攝）

竹南頭份快篩站是由慈濟台中醫院及竹南慈佑醫院支援快篩檢驗，2院並各捐助採檢屋一座。（謝明俊攝）

竹南頭份快篩站15日下午首篩233人，全部陰性。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南頭份快篩站15日下午正式運作。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

工業局頭份工業區服務中心15日在竹南服務中心為廠家舉辦快篩。（謝明俊攝）

工業局頭份工業區服務中心15日在竹南服務中心為廠家舉辦快篩。（謝明俊攝）

工業局頭份工業區服務中心15日在竹南服務中心為廠家舉辦快篩。（謝明俊攝）

苗栗竹南及頭份成為這次疫情的重災區，頭份市與竹南鎮在苦等不到中央援助下，只得自力救濟聯合開設快篩站，協助竹南4家染疫科技廠商員工的家屬篩檢，維期5天將提供3千人快篩，以期斷絕傳播鏈。而竹南科技廠疫情雖已見下降，但篩查潛藏疫源仍持續不斷，工業局竹南服務中心15日為轄管工業區廠商舉辦快篩，2天將篩檢近千人。

竹南鎮長方進興表示，這次疫情苗栗是重災區，但中央對苗栗縣真的是不公平，苗栗縣資源有限，但疫情非常嚴重，相較於鄰近的新竹市，本身資源充足，但疫情不嚴重，中央卻大陣仗派國軍進駐，他對中央此次作法非常心寒，也感到無奈，只能自力救濟。

由於竹南爆發染疫風暴的4家科技廠商，本國及外籍移工幾乎都住在頭份市及竹南鎮，因此，在相關企業陸續完成篩檢後，為防家庭接觸傳染造成疫情再度擴散，竹南鎮長方進興及頭份市長羅雪珠因而決定聯手，在竹南運動公園雨風籃球場開設聯合快篩站，由慈濟台中醫院及竹南慈佑醫院支援快篩，準備以5天時間快篩3千人，來徹底斬斷傳播鏈。

竹南頭份聯合快篩站主要對象，包括了竹南鎮頂埔里民、頭份市興隆里8、12、13、14、15鄰住戶。智邦、超豐、京鼎、京元等4家公司員工同住者家屬，或是同社區大樓內有確診者的住戶，以及市場攤商、餐飲業者、第一線服務的公務機關人員，包括警察局、消防隊、衛生所、市場所、清潔隊、殯葬所、地政、戶政、國稅局、稅務局等單位人員及各里里長。首日快篩站完成233人快篩，全都是陰性。

而經濟部工業局頭份工業區服務中心，轄管頭份、竹南、銅鑼等2個工業區，為免區內廠家出現疫情，所以特別在15、17兩天，由苗栗大千醫院支援快篩工作，分別在竹南服務中心及銅鑼工業區舉行廠商員工快篩。

據服務中心主任查筠霞表示，15日首先對頭份及竹南兩工業區的廠家進行員工快篩，17再移往銅鑼工業區實施，首日共有6家廠商417名員工受檢，包括25名移工，其中最多的是鼎元光電，有392名本國籍員工受檢，而鼎元光電先前已先對所有158名外籍移工，在竹南科學園區辦理過快篩，這次快篩則以本國員工為主。