在畢業季、升學季來臨之際，杭州市教育局今（15）日發出《關於嚴禁違規操辦或參加「升學宴」「謝師宴」的通知》，嚴禁全杭州市教育系統幹部工作人員違規操辦或參加「升學宴」、「謝師宴」，並倡議家長和學生不辦「升學宴」「謝師宴」，還要求廣大教師要自覺抵制、不出席。

6月15日，該《通知》在杭州教育局官網公佈。《通知》要求，杭州市教育系統中共黨員幹部、教職工要自覺遵守「五個嚴禁」：嚴禁違規操辦「升學宴」「謝師宴」等慶祝宴席；嚴禁收受任何單位和個人的禮品、禮金以及以贊助、支持等各種名義贈送的錢物；嚴禁參加學生及家長操辦的「升學宴」、「謝師宴」和由學生及家長安排支付費用的旅遊、健身休閒娛樂等活動；嚴禁借畢業、升學之機接受或變相收受學生及學生家長贈送的禮品禮金、電子紅包；嚴禁巧立名目，違規發放津補貼。

杭州市各級教育行政部門和學校（單位）要自覺抵制「升學宴」、「謝師宴」。對有子女畢業升學的黨員幹部、教職員工採取面對面提醒談話、發放倡議書、簽訂承諾書等方式早提醒、早防範、早發現；對已經出現的傾向性、苗頭性問題，要採取措施堅決制止；對發現違規操辦和參加「升學宴」「謝師宴」的問題，要及時制止並上報。

杭州各地各校（單位）要通過專項檢查、隨機抽查、明察暗訪等方式，排查違規違紀線索，堅決發現一起查處一起，對頂風違紀者一律從嚴處理，對典型案例一律通報曝光。

該《通知》還有一附件「拒絕「升學宴」「謝師宴」倡議書」，內容如下：

學生家長們：

隨著中、高考的臨近，一大批學子告別同窗、老師，走向人生新的起點，有的家長和學生為分享喜悅，以多種方式表達對教師的敬意和感恩之情，這是人之常情。但是我們也看到，一些學生家長以「謝師宴」「升學宴」為由，相互攀比、講排場、比闊氣、大操大辦，甚至有的利用家委會等名義強行分攤，給許多家庭造成了極大的經濟壓力和精神負擔，這與踐行社會主義核心價值觀和塑造社會主義新風尚格格不入。為此，我們就拒絕「升學宴」、「謝師宴」，發出如下倡議：

廣大教師要為人師表，恪守師德師風，自覺抵制和不出席任何形式的「升學宴」「謝師宴」；廣大家長和學生要爭做勤儉節約的踐行者、文明新風的推動者，自覺抵制和不操辦任何形式的「升學宴」「謝師宴」。

我們倡導以簡樸、節儉、現代、文明的方式表達祝福和感激之情，倡導通過一條短信、一個電話、一張賀卡、一句問候等健康、文明、便捷的方式來表達謝意、溝通感情、體現真誠、增進情誼。讓我們積極行動起來，從自身做起，不講排場、不比闊氣、不大操大辦、不跟風宴請，營造風清氣正的尊師重教氛圍。