因為COVID-19疫情，全台升級三級防疫警戒，各行各業的許多公司行號改採在家上班，降低群聚風險，但也有網友在PPT表示，在家叫外送，冷氣開一整天，反而花得更多，也好奇「大家在疫情之下，開銷變大還變小？」貼文一出，引發了熱烈討論，網友意見不一。

網友Savart在《PTT批踢踢實業坊》發文表示，他身邊的朋友跟他說，因為受到疫情影響，不能出去吃大餐、不能出去玩，也少了出門著裝和化妝打扮的開銷，所以省了很多錢，但也有人說，因為無薪假，所以少了收入，再加上小孩在家遠距教學，反而讓他們花了更多錢，並沒有比較省。

Savart本人則因為在家工作，雖然薪水沒有變化，但是買了家用辦公室的配備，還有冷氣開整天的電費，加上他精神緊繃，買了一堆消毒用品還有健康補給品，開銷反而跟著變大，也讓他忍不住想問「不知道大家在疫情爆炸的現在，開銷是變大還是變小呢？」

許多網友很有共鳴，有感而發，因為常叫外送、網購物資，導致開銷變大，像是「之前外食1天大概200解決，現在外送都300起跳，一堆看起來很好吃的」、「菜肉變貴，水電瓦斯都比上班上學用得更兇」，或是因為待在家無聊就一直下單或看直播購物，有網友反應「大啊，一直網購小孩東西，不能出門放電，只能在家花錢」、「買了一堆整理收納物品」，開銷因此暴增，此外「冷氣從1天12小（時）變成24小（時）」、也成主因，而家中有小孩的父母們更直言「小孩居家需要玩具不然會發瘋」、「大啊，一直網購小孩東西，不能出門放電，只能在家花錢」。

不過，也有不少人，因為不能出門而少了社交聚會，覺得反而「變省了」，表示「光是無法出國就省超多」、「外送開銷變多，娛樂開銷直接歸零，整體來說存了點錢」、「算起來是變小，省了交通費和交際費」、「少了很多社交的餐費和開銷，只剩單純的伙食費」、「變超少，以前每周出門喝酒 現在通通沒有」、「工作大影響後不敢亂花錢」，因為省下了不少的娛樂費用，反而讓部分人多了存錢的機會。

面對疫情，也有許多人減少開銷，就是因為失去工作機會，1111人力銀行特別在疫情期間，推出了在家工作專區，1111人力銀行副董事長劉美葵表示，近來站內的職缺數下滑，台灣正面臨前所未有的疫情威脅，許多企業因恐懼心理而減少職缺是可預期，但也因應防疫政策，各家企業紛紛釋出WFH（在家工作）職缺。

劉美葵建議新鮮人可參考求職網上的在家工作專區（https://reurl.cc/gWv2LX），搜羅能夠遠端工作的職務，在家就能辦公，較不易受後續疫情走勢影響。同時也提醒新鮮人，在疫情下展現出應變能力強、臨危不亂的態度，反而能夠大大加分。至於在職中的上班族，疫情下人事變動快，若此時選擇轉職必定要拿到新公司的錄取證明，再向原公司提離職，以免落得兩頭皆空。