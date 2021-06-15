在疫情肆虐下，為了保障員工，企業陸續提出因應之道，其中「東森集團」上週展開「全員PCR檢測計畫」，篩檢站就設置在中和東森購物網總部前廣場，預計4-5天完成北、中、南3區5000名員工的PCR檢測，檢測費用全額由集團各公司負擔，估計費用超過千萬元，集團總裁王令麟表示：「員工就是家人，員工安全就是公司安全，也是社會安全」。

目前東森集團台灣有5000名員工，在疫情升溫初始，就已實施居家辦公、分流上下班、暫停訪客約訪等防疫措施，為保障員工安全，居家辦公比例約佔1/3。由於快篩仍有偽陰、偽陽性的疑慮，為了保障企業員工安全，才決定直接為員工安排PCR檢測。

同樣為員工謀福利的，還有積極轉型的和億生活，在無法內用的現況下經營電商「和億生活go」搶攻冷凍冷藏商品市場，旗下知名品牌的冷凍冷藏品近期業績增加5倍，雖時值疫情期間，旗下品牌添好運仍持續於台中市區拓點，期待能服務更多消費朋友，目前職缺有添好運台中勤美店內外場夥伴。同時自營電商「和億生活go」中央廚房也需要生產、倉管等專業人才的加入

1111人力銀行發言人黃若薇表示，在疫情的衝擊下，更能看幸福企業對同仁的照顧與用心，為了協助幸福企業有更完善的遠端工具因應疫情下分流工作的趨勢，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式，實現一機整合，遠端管理的強大效能。