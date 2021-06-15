今年31歲的大陸女星譚松韻，過去在宮廷劇經典作《後宮甄嬛傳》中，飾演「淳貴人」而走紅，工作運勢大開，之後又接演《最好的我們》、《以家人之名》等夯劇，人氣水漲船高，表現也深獲肯定，而譚松韻也沒因在圈內地位上升而停止挑戰自己，近日她公開新照，顛覆在《甄嬛傳》中的清純傻氣模樣，變身性感黑魔女，讓粉絲直呼反差太大好驚豔。

譚松韻因接演《後宮甄嬛傳》的「淳貴人」而出頭天，自此知名度完全打開，戲約不斷，雖然曾有段時間因為母親過世，她消失在螢光幕前一段時間，但譚松韻勇敢撐過來，不但從配角升格演出主角，還與男神鍾漢良合作《錦心似玉》，精湛演出圈粉無數，並陸續接下多部電視劇與電影，完全走出喪母低潮。

譚松韻一改過去戲中的清純，變身性感黑魔女。(取材自譚松韻微博)

以古裝角色聞名的譚松韻，最近做出新挑戰，貼出「變身魔女」系列照，照片中的她，綁著可愛的雙馬尾，穿著黑紗高腰小禮服，搭配高統黑靴，帥氣中又帶著歌德蘿莉的嬌俏感，時而在沙發上傲嬌，時而撫媚滾床，跟當年的「淳貴人」清純氛圍完全相反。

譚松韻「黑魔女床照」，讓人直呼反差魅力好強大。(翻攝自譚松韻微博)

譚松韻寫下：「早起的小魔女要變身了，繼續努力成為檸檬總監」，讓人見識到她在淳貴人、羅十一娘之外，駕馭另類風格的高潛力，這套「黑魔女床照」一曝光，立刻引發熱議，粉絲都說這股新鮮感了不得，「小魔女造型我喜歡」、「太美了老婆」，好期待她在新戲中會如何呈現。