中職季中選秀的狀元、探花幾已確定是江少慶（富邦悍將）、呂彥青（中信兄弟），榜眼也呼之欲出。擁有首輪選秀第2順位籤的樂天桃猿，今天宣布與左投陳冠宇簽訂自主訓練合約，16日開始隨隊訓練，預料可望在選秀會上挑走這位前旅日左投。
30歲的陳冠宇去年底決定結束10年旅日生涯，回國投入中職選秀，今年上半年則先加盟社會甲組球隊安永鮮物，持續訓練並透過春季聯賽維持比賽狀態。春季聯賽結束後，陳冠宇和安永鮮物也結束賓主關係，轉與樂天簽訂自主訓練合約，也說明雙方已有默契。
中職季中選秀的狀元、探花幾已確定是江少慶（富邦悍將）、呂彥青（中信兄弟），榜眼也呼之欲出。擁有首輪選秀第2順位籤的樂天桃猿，今天宣布與左投陳冠宇簽訂自主訓練合約，16日開始隨隊訓練，預料可望在選秀會上挑走這位前旅日左投。
30歲的陳冠宇去年底決定結束10年旅日生涯，回國投入中職選秀，今年上半年則先加盟社會甲組球隊安永鮮物，持續訓練並透過春季聯賽維持比賽狀態。春季聯賽結束後，陳冠宇和安永鮮物也結束賓主關係，轉與樂天簽訂自主訓練合約，也說明雙方已有默契。
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