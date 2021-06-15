時值6月畢業季，本該是年輕學子神采奕奕步入社會的求職時節，卻因疫情升溫，全國升三級防疫警戒，導致經濟活動驟緩，網路上甚至有畢業生笑稱自己是「生於921，畢業於新冠」，言語中透露出些許無奈。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，觀察1111網站目前有52萬筆工作機會數，其中，企業徵才條件開出「不拘」及「無經驗可」的工作機會數超過31萬筆，顯示今年企業對新鮮人接受度仍高。惟要提醒的是，求職者須積極主動出擊，才有機會盡快卡位職場，且隨著國產疫苗解盲成功，觀望後續疫情發展，若能控制得宜，徵才潮可望在第3季湧現。

危機也是轉機，COVID-19疫情帶來衝擊，但也加速產業調整營運模式，衍生需要不同類型人才加入，為協助求職者在疫情下穩步求職，並且能精準搜羅相關資訊，特地開闢「1111求職講座」依據使用者需求歸類為熱門講座、求職講座、職場影音及校園講座，內容集結五星級飯店人資、東森新聞主播、購物專家及momo購物網總經理來分享最實用的職場資訊，講座主題包羅萬象，從個人職涯發展、撰寫履歷、斜槓人生和高階人才的獵頭產業揭密，歡迎上網觀看，防疫在家同時累積自己的求職能量。

1111求職講座專區中，媒體中心總經理何啟聖也透過鏡頭，一一細數他過往的精彩面試經驗，完全真實呈現給大眾，透過淺顯易懂實例告訴大家如何面試不踩雷。還有美女發言人黃若薇則要告訴你，轉職前的準備工作多重要、遠距面試要留意哪些細節，以及媒體公關總監陳尹柔私房傳授，英文履歷怎麼寫才入得了人資的眼；另外，許多人都在好奇獵頭這項產業到底在做什麼？要具備哪些條件才會引起高階獵才的興趣？1111高階獵才中心總經理林奇葳也會親上前線一一解密，即日起也開放給企業人資到求職講座專區，分享主題與招募經驗，讓職場共好互惠。

1111人力銀行超前部署，自今年5 月起陸續與全台大專院校攜手舉辦線上校園講座，包括師大、世新、北科大、虎尾科大及臺北城市科大等校，透過視訊連線與學子對話分享，在疫情陰影籠罩下，給予最真切實用的求職建議，並開放問答，線上討論十分熱烈，創下單一場講座有300多人同時在線記錄。

宅在家正是練功的好時機，快上1111求職講座，在家就能聽到專屬於你的職涯主題，多搜集資訊並持續修正自己，為下一次躍起做足準備。