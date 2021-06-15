避免投信基金、上市櫃公司「漂綠」，金管會將祭新規。金管會證期局副局長蔡麗玲15日宣布，有鑑於ESG資訊揭露重要性，金管會將於2021年強化「年報資訊揭露」及「投信基金ESG資訊揭露」，促使企業重視企業社會責任，蔡麗玲指出，2021年7月底前投信基金ESG資訊揭露規範會上路、而公發公司年報對ESG資訊揭露指引今年底前也會出爐。

在強化投信基金ESG資訊揭露部份，蔡麗玲指出，現行規定是若投信發行標榜ESG基金的話，至少60％要投資ESG主題相關標的，近期參考香港主管機關對ESG基金資訊揭露規範，正在研議訂定「投信事業發行環境、社會與治理(ESG)相關主題之證券投資信託基金之資訊揭露事項審查監理原則」，規範ESG基金資訊揭露共同格式，加強基金公開說明書在ESG投資方針揭露事項之完整性，預計在今年7月底前發布。

蔡麗玲指出，截至2021年4月底止，國內投信已有25檔ESG公司治理、綠色環保閜關的基金，規模達1,215億元。舊基金若不符合新規範的話就要調整，而新基金必須符合新規範，目前投信投顧公會、集保設有基金資訊觀察站，未來會設ESG專區，有利投資人識別，必須要符合新規的基金才能被列入專區內，若有缺失者會要求改善，若是重大的情節的才會處份。

在「強化年報資訊揭露」部份，蔡麗玲指出，金管會已在2020年修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」要求公司應揭露公司營運相關之ESG議題之風險評估及其管理策略，並評估氣候變遷之潛在風險、因應措施及溫室氣體盤查等資訊，為進一步提升各公司ESG資訊揭露品質及提供更具可比較性之資訊，將修訂年報附表、增訂參考範例及揭露指引，預計年底前出爐。

蔡麗玲指出，過去公發公司揭露ESG只有「文字性」描述，難比較，未來要有具體量化資訊，最快2022年年報就要揭露2021年狀況。藉以引導公司揭露較為重要之環境及社會議題，如在環境方面，揭露碳排放、用水量、廢棄物等量化資訊；在社會方面，揭露職業安全（如職災數據）、職場多元化與平等（如女性職員及高階主管之佔比）等更為具體明確及量化之內容，以實踐企業永續發展之目標。