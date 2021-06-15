喜歡與眾不同，期待朋友可以透過你選擇的隨身小物，看見你的個人品味嗎？OPPO日前正式在台推出Find X3 Pro手機。這一款新機在主相機的設計上格外不同，在一票新手機之下特別具有辨識度，是喜愛跳脫框架限制的你，展現自我的新夥伴！
OPPO Find系列向來都是OPPO展現研發黑科技的系列產品，最新的Find X3 Pro也沒有讓大家失望。新機延續了此系列大膽前衛的設計，外型上以航太科技為靈感，透過熱鍛玻璃工藝打造機身與鏡頭組零接縫鍛點，呈現獨家的「環形山」鏡頭設計和難得一見的曲面流線，重量僅約193克，手感輕盈舒適。閃耀亮面的「鏡黑」及極致霧面的「霧藍」兩色，背蓋分別是一體化鏡面光澤的陶瓷釉感，以及如肌膚滑順手感的磨砂工藝，皆有亮點！
OPPO Find X3 Pro承襲Find X系列在10億豐富色彩的表現，首度搭載10bit色彩引擎系統，從鏡頭拍攝、編碼、存儲、解碼到螢幕顯示，都支援10bit圖片與影片規格。在相機部分搭載十億色彩雙主鏡頭，不僅是首款廣角、超廣角鏡頭在感光元件規格一致的旗艦機，更是採用與SONY聯合研發的大感光面積IMX766感光元件，以在低光源、逆光、動態或精采瞬間等拍攝環境下，能夠不分主次輕鬆拍出最佳畫質的照片，規格分別是F1.8光圈與OIS光學防手震設計的5000萬畫素廣角鏡頭，及F2.2光圈與原生110°的5000萬畫素超廣角鏡頭，在超廣角鏡頭部分，特別將航太領域中常見的自由曲面技術應用於鏡面中，更精準的控制光線方向，有效防止照片變形的情況。鏡頭組中還搭載了首創最高60倍放大的顯微鏡頭，能夠呈現出肉眼無法看到的微觀世界，如鮮花的紋理、皮膚狀態等。此外，OPPO Find X3 Pro在錄影功能中推出全新的電影模式，支援4K高畫質錄影、BT.2020色域、10bit色深的HDR錄影，以滿足更多創作者在使用上的應用場景。
OPPO Find X3 Pro搭載Qualcomm Snapdragon 888 5G處理器，搭配12GB RAM+256GB ROM的儲存空間，並支援11個5G頻段，能快速因應不同場景的需求。Find X3 Pro也集結獨家65W SuperVOOC 2.0 超級閃充，提供極致的充電速度。防塵防水也為最高規格的IP68等級。OPPO本次更於Find X3 Pro上市起推出專屬服務，除原先OPPO全機型手機皆有的免費到府收送，Find X3 Pro使用者將享有國際聯合保固、台灣北中南服務中心的專屬維修通道、免費借用Reno5系列備用機的專屬服務，在指定官方通路選購更享有效期一年的1T雲端空間。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。