喜歡與眾不同，期待朋友可以透過你選擇的隨身小物，看見你的個人品味嗎？OPPO日前正式在台推出Find X3 Pro手機。這一款新機在主相機的設計上格外不同，在一票新手機之下特別具有辨識度，是喜愛跳脫框架限制的你，展現自我的新夥伴！

OPPO Find系列向來都是OPPO展現研發黑科技的系列產品，最新的Find X3 Pro也沒有讓大家失望。新機延續了此系列大膽前衛的設計，外型上以航太科技為靈感，透過熱鍛玻璃工藝打造機身與鏡頭組零接縫鍛點，呈現獨家的「環形山」鏡頭設計和難得一見的曲面流線，重量僅約193克，手感輕盈舒適。閃耀亮面的「鏡黑」及極致霧面的「霧藍」兩色，背蓋分別是一體化鏡面光澤的陶瓷釉感，以及如肌膚滑順手感的磨砂工藝，皆有亮點！

OPPO Find X3 Pro以及包裝盒。（黃慧雯攝）

OPPO Find X3 Pro內附配件頗有誠意。（黃慧雯攝）

OPPO Find X3 Pro左側。（黃慧雯攝）

OPPO Find X3 Pro右側。（黃慧雯攝）

OPPO Find X3 Pro採用雙層SIM卡設計，不支援microSD卡擴充。（黃慧雯攝）

OPPO Find X3 Pro的電源鍵設計有巧思。（黃慧雯攝）

OPPO Find X3 Pro支援光感螢幕指紋辨識。（黃慧雯攝）

OPPO Find X3 Pro採用打孔螢幕設計，出廠即有保護貼、前置相機位在左上角。（黃慧雯攝）

OPPO Find X3 Pro承襲Find X系列在10億豐富色彩的表現，首度搭載10bit色彩引擎系統，從鏡頭拍攝、編碼、存儲、解碼到螢幕顯示，都支援10bit圖片與影片規格。在相機部分搭載十億色彩雙主鏡頭，不僅是首款廣角、超廣角鏡頭在感光元件規格一致的旗艦機，更是採用與SONY聯合研發的大感光面積IMX766感光元件，以在低光源、逆光、動態或精采瞬間等拍攝環境下，能夠不分主次輕鬆拍出最佳畫質的照片，規格分別是F1.8光圈與OIS光學防手震設計的5000萬畫素廣角鏡頭，及F2.2光圈與原生110°的5000萬畫素超廣角鏡頭，在超廣角鏡頭部分，特別將航太領域中常見的自由曲面技術應用於鏡面中，更精準的控制光線方向，有效防止照片變形的情況。鏡頭組中還搭載了首創最高60倍放大的顯微鏡頭，能夠呈現出肉眼無法看到的微觀世界，如鮮花的紋理、皮膚狀態等。此外，OPPO Find X3 Pro在錄影功能中推出全新的電影模式，支援4K高畫質錄影、BT.2020色域、10bit色深的HDR錄影，以滿足更多創作者在使用上的應用場景。

OPPO Find X3 Pro的主相機設計是最大亮點。（黃慧雯攝）

OPPO Find X3 Pro鏡黑款盒附矽膠保護殼，是黑色材質，相機位置設計也很特別。（黃慧雯攝）

OPPO Find X3 Pro搭載Qualcomm Snapdragon 888 5G處理器，搭配12GB RAM+256GB ROM的儲存空間，並支援11個5G頻段，能快速因應不同場景的需求。Find X3 Pro也集結獨家65W SuperVOOC 2.0 超級閃充，提供極致的充電速度。防塵防水也為最高規格的IP68等級。OPPO本次更於Find X3 Pro上市起推出專屬服務，除原先OPPO全機型手機皆有的免費到府收送，Find X3 Pro使用者將享有國際聯合保固、台灣北中南服務中心的專屬維修通道、免費借用Reno5系列備用機的專屬服務，在指定官方通路選購更享有效期一年的1T雲端空間。