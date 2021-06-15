南投縣75歲以上老人，將於16日施打疫苗，15日早上9點開始受理預約，然而，電話打不通、網路卡卡，許多民眾動員全家打電話，打了1個多小時，電話終於通了，疫苗預約名額卻額滿截止了，讓民眾氣炸。

南投縣75歲以上（原住民65歲以上）長者的疫苗撥配量1萬1304劑，依中央統一撥配原則比例是27％，因此，全縣4萬1866位75歲以上（原住民65歲以上長者，但只有1萬1304人能夠獲得接種，包括南投市7100人僅1917人可打到疫苗；埔里5834名長輩只夠打1575人；草屯6643名長輩只配得1794劑疫苗，竹山4691位長者只有1267劑疫苗；名間3506名長輩只配到947劑疫苗；集集1210名長者只夠打327人；鹿谷1968位長輩只能有531人施打；中寮1668名長輩450劑疫苗；魚池1611位長者435劑疫苗；國姓1,860位長者471劑疫苗； 水里1767位長者448劑疫苗；信義2064名長輩523劑疫苗；仁愛1944位長者525劑疫苗。

因為疫苗數量不足，很多民眾都在預約前就沙盤推演，準備全家人分進合擊打電話預約，但是「每個人想的都差不多」，所以，一開放預約各醫療院的電話就被打爆，電話始終在忙線中；許多長輩因為心急，直接衝到醫療院所，卻也無可奈何。

南投縣衛生局表示，因為疫苗有限，所以採取預約方式，希望在最快時間內施打完畢，同時避免民眾到場卻打不到，以及群聚風險；由於預約造成民眾不便，後續將進行修正，提供民眾便利的方式施打疫苗。