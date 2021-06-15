聲音爽朗的鄭心茹今年才24歲，年紀雖輕，但心茹卻已有豐富的工作經驗。從16歲就開始在美髮店打工的她，曾在百貨業擔任銷售業務員長達6年的時間，一步一腳印的努力，就在快晉升到店長前，心茹卻毅然決然地轉換跑道挑戰房仲產業，因為此時的心茹有著比擔任店長更大的夢想：「我想賺更多錢，並且早日在台北買下屬於自己的房子！」因此決定挑戰業務性質的工作，賺取更多業績獎金加速達成自己的目標。

永慶最大魅力：師徒制文化+團隊合作=力量無限大

心茹在2020年1月離開快工作六年的百貨業，原本滿腹熱情的想找一個獎金更高的業務工作，沒想到卻遇到新冠肺炎疫情爆發！待業期間心裡充滿焦慮，擔心自己找不到更好收入的工作，直到她在網路上看到永慶房屋在疫情期間仍然持續擴大徵才，並且保障新人前9個月每月5萬的收入！疫情之下居然還繼續提供保障，讓她確信永慶房屋的公司體制有保障，因此決定加入永慶房屋。

剛入行時，面對完全陌生的房地產業，心茹除了努力學習之外，更是付出比別人更多的時間去經營每一位客戶，了解客戶需求，學習服務應答技巧，「剛進來的時候對什麼都很陌生，學長姐講的內容很多我都聽不懂，還好公司有完整的教育訓練制度，每一位新進人員還有一位專屬的師父帶領，即使有一百個問題，師父都會耐心、詳細的解答，這讓我安心了不少。」工作上有同事彼此相幫忙，讓心茹快速上手，朝著專業的房仲經紀人努力。

永慶房屋團隊合作的企業文化讓心茹(圖左)踏入房仲產業不怕沒有人教，能快速學習。(圖/永慶房屋提供)

成功沒有捷徑只有不斷努力 以貼心的差異化服務贏得客戶信任

心茹分享，每一個客戶的需求都不一樣，如何從客戶分享的資訊與生活習慣中，推薦適合客戶的房子，靠的除了細心與貼心的傾聽外，其實也需要靠經驗判斷。因此，心茹會主動與店長、學長姐們討論客戶需求與服務狀況，交流意見，才能把服務越做越好！

心茹曾有一個印象深刻的服務經驗。曾有一位客戶突然改變心意不想購買，這時學長告訴心茹，客戶可能有些疑慮但不想明講，建議心茹把物件的資料再整理的更詳細一點，心茹聽從學長的建議，不僅提供完整的物件資訊、更再加上自己對於屋況、周圍生活圈、房價等的分析建議，重新釐清客戶的疑慮，最後成功圓滿成交。

心茹也提到: 「成功沒有捷徑，只有比別人更努力一點，比別人想得更多更遠，加上最重要的『執行力』，店長給的執行建議如果只是聽聽不去做就是浪費，加上公司提供豐富的資源讓經紀人善加利用，有用的資源善加利用在對的地方就會創造價值。」

細心經營每一位客戶關係，努力做出差異化的貼心服務，讓客戶對心茹更加認同及讚賞，她也成功創下單月收入最高19萬的好成績。心茹笑著說:「永遠記得店長說過的話，你在商圈要有多少分身(指：認同你的居民，會幫忙推薦客戶)，全看你自己的努力，你投入的心血與付出，總有一天一定會被看見。」這也成為心茹的工作守則，比別人更細心、努力一點就有機會創造成功，每次成交後看到客戶滿意的笑容，正是心茹工作上最大的成就感。

細心經營每一位客戶關係成為心茹的工作守則，也讓她獲得許多客戶的信任及肯定。(圖/永慶房屋提供)

挑戰三年買下屬於自己的房子 替自己圓滿成家

對於未來的規劃，心茹分享，因為性格獨立，喜歡替自己設定目標，並且朝目標勇往直前，現階段短期目標是希望可以培養好專業知識，把基本功打穩，學得更徹底，深入了解各項房地產稅法，增加自己的專業知識，長期目標希望可以達成三年買房的目標，一圓自己在台北買房的夢想。