受到全國防疫三級警戒影響，寄養家庭招募無法公開宣傳，加上屏東縣面臨寄養父母平均年齡老化，因屆齡退休、健康等因素，使得數量不增反減，這讓屏東家扶中心主任傅敏峯苦嘆，寄養家庭招募真的拉警報。

屏東家扶目前共有48戶寄養家庭，需照顧74名寄養童，但今年預計4戶將退出寄養家庭行列，而需要安置兒少數卻沒有明顯減少。

傅敏峯指出，學齡前兒童安置量逐年增加，近3年一至五月同期0到6歲的新增寄養兒童數，2019年為6童、2020年9童、2021年則為11童，今年新增個案中，有7童為2歲以下嬰幼兒，而實際能照顧嬰幼兒的寄養家庭僅24戶，若加上原先個案，有些家庭必須同時照顧2名嬰幼兒。

擔任寄養家庭滿4年的許朝景及黃淑芬夫妻，家中3名兒女皆己成年，警察退休的許為社會服務的心沒有停止，與妻一同投入寄養服務，夫妻2人陸續照顧發展遲緩、疏忽照顧及被母親感染的毒品寶寶共5人，幾乎都從新生兒照顧起，每天半夜泡奶、換尿布，早已成了日常。

家扶社工黃玉潔說，寄養寶寶有些是需要一對一的照顧，才能確保照顧品質，然而目前能夠照顧嬰幼兒的寄養家庭愈來愈少，因為照顧者年紀偏大及健康因素，例如腰傷無法抱寶寶、不易入眠等，她高聲疾呼，打開家門、讓愛住進來，成為寄養寶寶的避風港。

傅敏峯指出，寄養家庭的加入將成為孩子生命中重要貴人，屏東家扶將於26日舉辦視訊招募說明會，歡迎年齡在25到65歲，具穩定收入、身心健康且無不良素行紀錄者，加入寄養服務行列，讓孩子在健全家庭中得到關懷與照顧。

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