女星酒井法子當年以偶像歌手身分出道，外型甜美清純的她立刻受到關注，讓她在全亞洲聲名大噪，成為公認的日本女神，更是台灣家喻戶曉的「擋泥板女神」，然而2009年她爆出與前夫高相祐一染毒遭逮，多年來遭封殺，只好轉往網路平台，近日更久違解禁，為雜誌拍攝性感寫真。

酒井法子90年代憑著《同一屋簷下》、《白色之戀》等經典日劇走紅全亞洲，卻因為吸毒遭演藝圈半封殺，沉寂多年，酒井法子近來動作頻頻，似乎有意要回歸演藝圈，不僅開設個人事務所「Smile」，主演電影《空蟬之森》事隔7年也終於要上映。

不僅如此，酒井法子5月離開了深耕已久的微博平台，又大動作進軍YouTube，同時開設Twitter賬戶和Instagram，積極朝KOL的方向發展，最近又在公佈好消息，她將要男星石黑賢主演的劇集《Producer K PART4》，相隔6年還要為Flash雜誌拍攝性感寫真。

酒井法子保養得宜，年近50歲仍然身材窈窕。（圖/翻攝自酒井法子IG）

年近半百的酒井法子在天后濱崎步等多位藝人指名下重出江湖，寫真集還是由新加坡人氣攝影師Leslie Kee操刀，近來曝光寫真集照片，可以看到酒井法子單穿白色襯衫，露出一雙白嫩大長腿，絲毫不像已經要50歲了，她對著鏡頭擺出專業性感姿勢，也讓網友讚嘆，女神真的是寶刀未老。