新聞網站「The Drive」14日報導，3架部署於夏威夷的美國空軍F-22戰機，13日突然在美國聯邦航空總署（FAA）的要求下，起飛執行「非慣例性巡邏」任務；罕見的是，一向樂意公開攔截對象國籍與機種的美國政府，在這次任務後卻不願多談細節，讓外界懷疑當時可能是攔截不明飛行物體（UFO）。

《夏威夷今日新聞》（Hawaii News Now）報導，2架F-22戰機於當地時間13日下午16時（台灣時間14日上午10時）左右，自夏威夷珍珠港聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）起飛；第3架F-22則在約1小時後加入，並獲得1架KC-135空中加油機的支援。所有飛機都在「情況獲得解決後」返回基地。

根據美國空軍聲明，該任務「並非演習」，是應FAA要求進行的「非慣例性巡邏」任務，但不願提供更多細節。「The Drive」向FAA求證後，後者的回應更簡潔，僅有一句話：「FAA與軍方擁有緊密合作關係。」

「The Drive」指出，美軍戰機在FAA要求下進行任務並不罕見，且此次執行任務的夏威夷國民兵第199戰機中隊（199th Fighter Squadron）本就是該區域的防空主力。但奇怪的是，通常美國政府都願意公開大略的任務內容，如某客機出現潛在飛安問題、航空機闖入限制區域，或攔截前來試探的俄羅斯、中國大陸軍機等，不過這次無論軍方或FAA都守口如瓶；雖然也可能因其他國安理由保密，但也不免讓人懷疑美軍可能又遭遇UFO。

俄勒岡州國民兵142戰機聯隊F-15C戰機2017年10月也曾在FAA要求下，起飛攔截於太平洋西北部徘徊的UFO；雖然該單位的F-15C已換裝AN/APG-63(V)3主動電子掃描陣列（AESA）雷達，當時也攜帶了狙擊手先進標定莢艙（Sniper ATP），但最終卻「沒有發現任何東西」。