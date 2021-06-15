新冠疫情勞工10萬元紓困貸款，15日起跑首日，高雄銀行（2836）全台各分行受理案件高達2,066件，占去年疫情的勞工紓困貸款總數3,685件的56.06％，顯見此次疫情的嚴重性，高銀透過網路申請的比例也超乎預期的高，占比達78.85％，不過，高銀特別提出呼籲，勞工紓困應該留給真正需要救命錢的受困勞工，不要讓資源錯置。

高銀董事長董瑞斌15日表示，新冠疫情警戒提升到三級，為了協助受困勞工救急，政府跟去年一樣，推出勞工紓困貸款，15日是申辦的第一天，高銀總共受理2,066件。

董瑞斌指出，高銀去年5月到6月，承辦勞工疫情紓困貸款，總件數是3,685件，15日一天就湧進2,066件，占了去年總件數比例高達56.06％，顯見因為疫情受困的勞工，今年比去年嚴重。

他說，特別是服務業，成為災情最嚴重的產業，有些甚至是暫停營業，此次疫情升級，的確已帶來實質的影響，而且層面擴大，形勢比去年還嚴峻。

董瑞斌表示，為了因應15日起跑的勞工紓困貸款，高銀早就做好網路申請的準備，並且透過國內各分行的營業單位，告知有意申請者，儘量透過網路申請，避免在營業單位久候，也可避免群聚的破口。

他說，經過調查，高銀15日一天的申請案件2,066件裡面，就有高達1,629件是透過網路申請，占比達78.85％，只有437件，約21.15％是臨櫃申辦，這樣的結果，令人感到相當欣慰。

董瑞斌指出，根據行政院宣佈的疫情勞工紓困貸款，總名額50萬個，資源有限，一旦名額用完，除非再增加，否則就沒了，而此一勞工紓困貸款，應該要留給用來救命的真正需要者。

因此，他呼籲，如果沒有迫切需要者，請將名額留給真正需要者，「真的很急，才申請」，千萬不要造成資源的錯置。