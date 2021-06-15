倫元投顧分析師陳學進表示，台股15日開高走高，終場上漲157.77點作收，漲幅0.92％，收在17,371.29點；櫃買指數亦同步大漲上來，終場上漲2.15點作收，漲幅1.04％，收在208.74點；三大法人進出方面，外資續買142.86億元，投信續賣13.56億元，自營商轉買17.20億元，惟外資法人於台指期轉賣2,158口多單，累計淨空單部位為31,269口，心態轉趨謹慎中性偏多。

受惠美科技股強勁反彈、台積電ADR漲逾2％、標普及那斯達克指數走高，帶動台股加權指數勁揚，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海，以及台驊投控、正德、陸海、四維航等亮燈漲停，聯電、世界先進、晶心科、M31、世芯-KY、創意、亞信、九暘、耀登、晶技、加高、飛宏、威鋒電子、擎亞、漢磊、嘉晶、台揚、元太、九豪、台半、威剛、廣穎、國巨、華新科、旺矽、晶碩、金可-KY、海光、威致、中鴻等，股價表現強勢。

個股方面，本周納入投資組合的陽明，4月純益暴增逾50倍，5、6月營收續熱，內外資法人大戶心態積極偏多，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，貨櫃三雄股價仍持續看好，惟策略以「低接不追高」為原則；至於電子股方面，第三季隨電子傳統旺季來臨、蘋果新機拉貨效應啟動，亦有輪動上的機會。