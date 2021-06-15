本土疫情爆發，率先升級三級警戒的雙北今（15）日正好滿周月，觀察這幾天中央疫情指揮中心公告的國內疫情數據，過去3天單日確診個案都低於200例，顯見從中央、地方到民眾，眾人努力落實防疫措施效果顯著，對此指揮官陳時中今日也在記者會上表示，疫情看似往好的地方前進，不過前台大感染科醫師林氏璧卻隔空喊話「高興5秒鐘就好」，直言要看6月28日前，疫情下降變化才是重點。

根據中央指揮中心公開的單日疫情數據顯示，13日確診數降至174人，是5月15日確診新增180人，疫情第一波爆發以來最低紀錄。儘管隔天14日，確診數185人有微幅上升，不過今日再降至132人，而且死亡人數為8例，也是繼5月25日以來，首次降回個位數。加上

全台解除隔離有6188人，解隔離人數達確診人數的52.8%，種種跡象變化來看，陳時中都認為「是個好現象」，但也不忘呼籲，這幾天病例數還沒那麼快出來，各界依然不能放鬆。

雖然就目前來看，台灣的醫療量能與隔離壓力有稍稍減輕，採檢日與發病日整體趨勢都有緩坡下降，但林氏璧醫師稍早還是在粉專《日本自助旅遊中毒者》PO出勸世文，提到「老話一句，高興5秒鐘就好，防疫的下半場還很長，先看28日前能降到什麼程度，再做打算吧。」

底下網友看了該文也十分認同，畢竟端午連假才剛結束，破口可能尚未浮現檯面，因此紛紛憂心直言「端午考驗尚未開始」、「很開心數字下降，但端午三天讓我擔心下星期的數字」、「14天後還要還這次連假的債」、「不可以放心，去檢驗的人多少也有關」、「沒錯，台灣一鬆懈就玩了」、「等確診到個位數，沒死亡再來說真的防堵成功」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

連三天確診200以下！6/28後各縣市分區降級？ 陳時中：不排除任何可能

※免付費防疫專線：1922、0800-001922