北馬其頓電信詐騙集團工作豪宅還有寬敞的室外游泳池。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

詐騙集團遠赴北馬其頓工作，還不忘帶上台灣家鄉味。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

詐騙集團遠赴北馬其頓工作，擔心水土不服還攜帶大量家常用藥。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

台灣調查局與歐洲刑警組織合作、破獲的北馬其頓電信詐騙集團，在當地「工作」的豪宅曝光，奢豪生活令人咋舌。48名台籍詐騙成員5月底遭遣返，15日18人訊後遭羈押，其餘28名犯嫌於羈押庭改口坦承犯行，諭令交保候傳，1人則請回。

經查，該詐騙集團以44歲顏姓男子、38歲張姓女子、29歲林姓男子為首，3人在北馬其頓向當地租屋公司承租位於當地郊區之兩間豪華別墅作為詐欺機房，再另由顏男、林男等人從台灣負責招募機房成員，成員最年輕僅20歲。

成員抵達當地後，為避免遭當地司法機關調查，集團會先安排入住希爾頓、萬豪等高級酒店，假裝成高級商務客，再透過司機接駁至兩間豪宅機房「上班」。

辦案人員回傳照片，該集團租用的豪宅相當奢華，數百坪大挑高的空間有典雅佈置的客廳、寬敞的游泳池和園藝造景。該集團成員佯裝大陸公安人員、檢察官，稱被害人涉及刑事案件、信用卡被犯罪集團利用或身分外洩等理由，詐欺大陸地區人民匯款，透過地下匯兌方式將詐騙所得轉出，製造金流斷點，再通知配合車手集團提領。

辦案人員發現，該集團為了詐騙大陸人，不惜日夜顛倒配合時差。遠赴國外詐騙還不忘帶上台灣泡麵、家常備藥。

台灣專案小組透過法務部向北馬其頓共和國提出司法互助請求後，5月7日晚上破獲上該集團二處機房，扣得作案用大量手機、平板、筆電、DVR監視器等機房設備，逮捕成員48人。回台隔離14天期間，數名犯嫌竟無視防疫規定，利用棉被垂降互傳香煙，遭高市府開出19張10萬元罰單重罰。

此案出動上百名調查官及員警外，高雄地檢署也指派10檢察官參與複訊，高雄地院亦由8個人次的法官及對應蒞庭的檢察官，於兩日內完成47人次羈押審理庭。

檢方查出，該集團好幾個都是環遊世界的老班底，去過荷蘭、日本、黑山共和國、土耳其等地的機房，有些成員家人甚至不知孩子出國竟是為了做詐騙。檢方怒斥，該集團不僅破壞我國國際形象，落網後態度乖張，多次對辦案、防疫人員叫囂對抗，隔離期間還有多次走出房門攀談、夾帶菸酒、交換物品、破壞飯店備品及鼓譟喧鬧等不當行為，後續將強力追繳190萬元罰款。

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