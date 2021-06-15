糖葫蘆。（糖伯伯提供／張毓翎台南傳真）

糖蔥。（糖伯伯提供／張毓翎台南傳真）

熊造型的麥芽餅。（糖伯伯提供／張毓翎台南傳真）

45歲來自南投的許楊格森，有17年製糖經驗，因擅長製作糖蔥、麥芽糖、糖葫蘆等傳統零嘴，大家都稱他「糖伯伯」。過去跑遍各大觀光地區表演的他，去年因緣際會，首次來到台南鹽水橋南老街設攤，愛上這裡的風土人情，毅然決然帶著另一半進駐街上百年古厝，盼將拉糖技藝結合老屋，為老街創造更多可能。

橋南老街緊鄰月津港，歷史可追溯至清朝時期，當時街上商家林立，熱鬧繁華，後來鹽水因為海岸線逐漸東移，海港功能喪失後逐漸沒落，後人又陸續移遷，許多房子現已空無一人。

「糖伯伯」說，橋南老街3大特色是「沒有人」、「在地都是老人家」及「一點都不泛商業化」，每年大多在月津港燈節、鹽水蜂炮慶典活動，觀光業者進駐時，才湧入較多人潮，平時假日遊客數，十根手指都算得出來。

不過，這條老街有3分之1建築都超過百年，一磚一瓦保存良好，十分古色古香，去年女朋友想去加拿大留學，但遇上疫情取消，後來台南辦月津港燈節，前來幫忙布置，兩人一同來設攤。

「糖伯伯」回憶，當時他們在蘇家古厝旁設攤，每天看著老屋，心想「怎麼都沒人住」？於是跟房東商談，盼將老屋與老技藝結合，吸引人潮，理念最終獲得認同。因有翻修老屋的經驗，所有裝修、油漆都自己包辦。

他說，蘇家古厝空間逾200坪，計畫改造成DIY教室、咖啡廳、商品展示，以及夜宿露營及南管正式展演的場域。橋南老街100多年前是條繁華老街，期待他們進駐後能呼朋引伴，讓老街重現新生。