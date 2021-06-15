台灣疫情爆發至今已一個月，許多民眾都反應生活都非常艱苦。而追根究底疫情爆發的原因，中央卻始終沒有給出一個明確的說詞，先前陳時中提到3+11的決策，他會負起責任；但幾日後石崇良次長卻又說：「萬華才是破口」，引起民怨沸騰，人民需要一個真相。

圖為林耕仁臉書梗圖。(圖:截自林耕仁臉書)

林耕仁在臉書上分享KUSO梗圖「桃園三結疫」，圖中有陳時中部長、范雲委員，還有鄭文燦市長，似乎在諷刺這三個人分別在3+11決策過程中的神祕關係。林耕仁表示，范雲首先發文召開協調會議，而諾富特處於桃園市，所以鄭文燦不可能不知情，最後陳時中卻說整個會議決策「沒有會議記錄」。一連串荒腔走板的政治決定，還有事發迄今政府不敢面對的態度，都讓人民感到不解與憤怒，還有不可置信。

林耕仁在臉書粉專KUSO梗圖一出，網友們紛紛按讚留言：「陳時中付得起責任嗎？」、「支持林耕仁議員追查真相」、「最大破口就是3+11」、「鄭文燦應該出來面對！」。

對此林耕仁解釋：其實都是網友的靈感，他只是把這個想法更加的精緻化，做成一本仿三國演義的風格。真正讓討論擴散出去，凸顯蔡政府的消極態度、逃避心態，林耕仁認為疫情終究會過去，而政府必須給真相，不是陳部長說一句他負責就結案，若是因政府的決策問題造成人民生命財產的損失，就應該出來承擔和賠償，誰闖的禍誰負責，萬人染疫數百死亡，政府必須還他們公道。