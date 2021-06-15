疫情嚴峻，網路謠傳台中有多達14個染疫市場、屏東醫院停止掛號看診、北部外勞染疫南逃等假訊息，調查局已約談3名網友到案，將移送台中、橋頭、台南地檢署偵辦。

林姓女子在臉書PO文「請各位攤友注意：台中目前有14個染疫市場，請大家小心」假訊息，彰化縣調查站11日約談林女到案，林女表示她誤將台中市政府公布染疫足跡當作確診地點，調查局訊後，將移送台中地檢署偵辦。

臉書謠傳「屏東醫院現在停止掛號看診，住院病人全部撤離轉其他醫院，屏東醫院目前收確診個案19位，所以沒有必要千萬不要靠近屏東醫院。保重。」高雄市調查處11日約談散布的劉女到案，將移送橋頭地檢署偵辦。

另LINE謠傳萬華逃跑越南女自白錄音檔：「上次啊，台北的越南外勞他們全部都中，在台北，然後100多個，他們都跑掉，他們怕隔離，他們跑掉，跑到南部來，嚇死我了」，台南市調查處11日、15日2度約談散布的卓男，但卓均拒絕到案，將移送台南地檢署偵辦。