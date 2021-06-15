業者表示，日曬拌麵從麵團發酵、製程到放上竹簍日曬、完成，大約需要2天時間。（張毓翎攝）

防疫期間，許多民眾在家裡自行料理三餐，帶動方便、快速的乾拌麵市場，台南市後壁區菁寮老街上，有一間秉持純手工日曬的製麵店，近日宅配訂單大增，不過，最近天氣陰晴不定，又碰上物流塞車問題，導致出貨吃緊，店家這幾天趁著天氣轉晴忙曬麵。

現代人生活忙碌，快速解決一餐的需求增加，近年乾拌麵市場崛起，而今年新冠肺炎疫情升溫，泡麵或非油炸的乾拌麵、快煮麵等，成了民眾掃貨重點目標。台南菁寮老街上的「茗匠製麵」，專門製作日曬拌麵，老闆娘廖月鳳表示，從麵團發酵、製程到放上竹簍日曬、完成，大約需要2天時間。

「阮也是靠天吃飯」廖月鳳提到，曬麵時最怕遇到短時強降雨，之前發生天空看起來很晴朗、沒有烏雲，但一下下竟突然下起大雷雨，一整批的麵條幾乎全毀，前幾周小家庭的宅配訂單大量湧入，自上周開始，午後天氣變得不穩定，常發生雷陣雨。

廖月鳳說，幸好都是有預兆，一看到天空灰濛濛，就馬上拉著拖車，將麵條趕緊從曬麵場拿到室內存放，麵條都沒有損壞，不過有稍微拉長製麵時間。另外，本土疫情緊張，宅配量暴增，最近出貨比較吃緊，且宅配訂購的客戶，大多來自桃園、新北等北部地區，配送時間也有延遲情況。

她嘆，讓她最憂心的，莫過於疫情何時趨緩，以往他們會和觀光旅遊業者合作、行銷產品，但受疫情衝擊，這部分的業績都是掛0，不過要慶幸還有線上宅配訂單，讓他們疫情期間還能有收入支撐家計。