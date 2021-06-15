七大工業國（G7）13日發表峰會公報，首度提到「台灣海峽和平穩定的重要性，並鼓勵台海兩岸議題和平解決」，國民黨國際部對此表示肯定，希望台海雙方領導人努力找回過去兩岸和平互動、政治對話的基礎，這不僅符合西方社會的期望，更符合兩岸人民的利益。

國際部表示，此次峰會所討論的議題相當廣泛，會後的公報內容，除涉及台海的一句話之外，主要涵蓋新冠肺炎疫情、疫苗供應、氣候變遷、環保、經濟復甦、夥伴關係、東海與南海、中國大陸、俄羅斯以及諸多重要的區域議題。

國際部指出，近期以來，從美日兩國的二加二會議、美日領導人峰會、七大工業國外長會議，到此次的七大工業國領導人峰會，都不約而同提到台海和平與穩定的重要性，這代表各國對於台海形勢與中國大陸軍力持續強化的關注，但也仍不脫國際間對於兩岸應以和平途徑解決歧見的一貫立場。

國際部強調，中華民國為主權獨立的國家，期待國際社會對於台海形勢的關注，以及對於台灣有意義國際參與的道德支持，都能轉化爲更具體的行動。

國際部主任李大中提醒民進黨政府，兵凶戰危，避戰趨利為執政者最主要的責任，蔡英文總統必須以務實的心態與作為，審慎評估當前的兩岸與區域形勢，認清真正確保台灣安全、和平與繁榮的途徑，這包括真正依照中華民國憲法及相關法律妥善處理兩岸關係。