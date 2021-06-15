源自於印度的變種新冠Delta主宰英國疫情後，專家發現患者的三大主要症狀已經不是咳嗽、失去嗅味覺、發燒，取而代之的是頭痛、喉嚨痛、流鼻水。

源自於印度的變種新冠Delta已經主宰了英國的新冠疫情，專家追蹤這波染疫患者的主要症狀，驚訝發現咳嗽、失去嗅味覺、發燒等已經不是典型的三大新冠症狀，取而代之的是頭痛、喉嚨痛、流鼻水，專家擔憂症狀改變可能會讓患者以為只是得了普通感冒，進而遺漏掉了這些潛在病例。

綜合英國廣播公司（BBC）、英國《太陽報》（The Sun）報導，英國應用程式「The ZOE Covid Symptom Study」於2020年3月起開始追蹤新冠患者出現的症狀，至今已經有數百萬英國人透過程式通報症狀，值得注意的是，Delta變種病毒株「B.1.617.2」入侵英國以來，患者的主要症狀已經明顯改變。

分析ZOE數據的研究計畫領導人史派克特（Tim Spector）表示，自5月開始團隊就一直在追蹤主要症狀，發現已經和過去不同了，現在通報率第一的症狀是頭痛，其次是喉嚨痛、流鼻水、發燒，咳嗽只排名第5，「所以比較少見了，前10名甚至已經看不到失去嗅覺。」

根據「The ZOE Covid Symptom Study」目前蒐集到的數據，40歲以下患者出現的5大症狀由頻率高至低依序為：頭痛的66.4%、喉嚨痛的53.6%、流鼻水佔49.2%、發燒佔42.1%、咳嗽佔40%。

40歲以上族群的主要症狀稍有不同，打噴嚏居然擠入前5名，依序為：頭痛的53.5%、流鼻水佔36.3%、其他佔34.5%、打噴嚏佔31.7%、喉嚨痛佔30.3%。

史派克特表示，「這隻變種病毒的作用方式看起來稍有不同。」值得注意的是，40歲以上族群因為多已接種過疫苗，因此即便出現症狀，程度也比較輕微。

目前英格蘭公共衛生署（Public Health England）建議，民眾只要出現咳嗽、發燒、失去嗅味覺等三種主要症狀的其中一種，就可以進行免費新冠病毒檢測。不過長久以來專家們持續呼籲把門檻放寬，如此才能揪出更多感染者。

史派克特指出，現在新冠病毒作用的方式已經不同，在年輕族群身上比較像是感冒，但民眾卻不自知，在可能以為只是普通感冒的情況下還繼續參加派對、散播病毒。他說，年輕人染上可能會感覺像是得了「重感冒」。

Delta變種病毒已經被證實傳染力較源自於英國的Alpha變種新冠高出60%，而且有機會突破疫苗的防護網，目前英國30歲以下族群中仍有數百萬人尚未接種疫苗，這群人的確診病例數也增加得相當快，根據英格蘭公共衛生署的數據，20多歲族群中，確診數已從每10萬人54例增加至121例，30歲族群則從47例增加至72例。