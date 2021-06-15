疫情帶動宅經濟升溫，LINE購物宣布，與夥伴「專業農」合作，推出每日由各地合格的優良產地採購選品提供之「農產百寶箱」，用戶透過「專業農」的官方帳號就能進行預購，將在6月17日（四）起正式開賣、6月18日（五）起將開始進行配送服務，雙北地區用戶下午兩點前下單完成，隔日下午即可收到新鮮、由批發市場直運的蔬菜箱。

LINE購物表示，自近一波疫情爆發後，民眾對於防疫商品需求再度升高，相關關鍵字如口罩、消毒用品等之搜尋量前月比暴增6倍以上，銷量暴增近4倍。此外，物流運能爆量，在政府建議民眾非必要避免外出，使居家自炊的需求於短期內呈大幅度提升，蔬菜箱的需求更是大幅度成長，搜尋量比疫情爆發前多出百倍以上。

LINE台灣電商事業部資深副總經理顧昌欣說，本次合作除協助專業農建立官方帳號、設立收單系統，讓用戶得以便利的方式購買新鮮蔬果，LINE購物亦提供群組團購、直播專案等社群經濟的收單系統服務。這樣新型態的合作模式，可以協助夥伴在經營團主、直播主商模時，運用最便捷安全的方式收單吸客，提升社群團購效率，更希望能協助台灣商戶在疫情期間，能透過LINE購物打造自己的微型電商。

LINE表示，這次的「農產百寶箱」，將依產地時令嚴選平均分配隨機出貨，不僅品質新鮮，商品項目與重量，內容物將包含葉菜類、根莖類、菇類等數款每日由從產地新鮮採購直送的新鮮蔬果。

民眾只需要加入專案農官方帳號下單，雙北地區於當日下午兩點前結帳完成，將可於隔日下午收到新鮮蔬菜箱，每日限量500箱，交貨將採「現場取貨」模式，司機將不提供送貨上樓或送至警衛室等服務，確保雙方的安全社交距離。