日本近期捐贈的124萬計AZ疫苗，在今天開始為高齡長者進行接種。不過，資深媒體人陳文茜卻踢爆，目前第二類總統府等中央機關人員，已施打了「非常多劑」疫苗，她認為，這種由政治利益考量的社經地位排序相當不妥，希望政府能好好考慮，把非必要施打的疫苗配給，保留讓給台灣醫護人員及許多重大傷病不能打AZ及嬌生(Johnso)疫苗的患者。

陳文茜15日在臉書表示，一早股市有人發假消息，指高端疫苗收到菲律賓等東南亞訂單，高端股價先大漲，之後菲律賓及台灣指揮中心表示沒有收到消息，於是又跌停板。

陳文茜臉書。

她整理疫苗相關分配問題後發現，目前第二類總統府等中央機關人員，已施打了「非常多劑」疫苗，她覺得，應該把剩的疫苗讓出來，給正在做賀爾蒙療法的乳癌、子宮頸癌、卵巢癌及紅斑狼瘡患者等血管攻擊疾病的患者，這群人的順序「應該依醫療專業需求提前」。

陳文茜也在另一篇《防疫中心與惡的距離？》貼文強調，疾管家早已經列出中央官員，包括所有國安人員，總統隨扈等，防疫中心也三令五申，要求地方政府不可以不施打駐在各地的中央官員：但他們是誰？為什麼比所有人的爸爸媽媽，祖父祖母重要？他們的生命權比其他老人，重傷病患者重要？總統不能道德勸説自己身邊的人，施打抗體反應高於AZ的高端疫苗嗎？

她質疑，在今天之前，第二類只有「中央及地方防疫人員」，第三類才是高風險第一線接觸人員，包括警察及救護車人員等。尤其之前，新北市的「中央及地方防疫人員」早已被洩漏部分名單，包括了金管會：台北市，則包括總統府。這些都是全球民主國家沒有的現象。

網友在陳文茜臉書留言，「有人還想炒股，真是看不下去了」、「總統府已經打了這麼多劑疫苗？」。