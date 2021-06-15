日本捐贈的124萬劑AZ疫苗今(15)日起全台開打，不過很多人擔心家中長者打不到，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男則表示，如果這次沒排到疫苗，也不必太生氣或擔心，因為過一陣子，當莫德納來的時候，那些搶著在這幾天打AZ疫苗的人可能就會後悔！

沈政男在臉書指出，今年端午節沒什麼過節氣氛，因為大家還是相當關心疫情，也有很多人擔心家中長者打不到疫苗，他則以一年多來關注疫情與持續撰寫相關評論的經驗告訴大家「沒事的！」，認為疫情正在往好的方向走，尤其雙北更是如此，大家不用太擔心。

針對外界質疑，老人家打AZ疫苗恐有血栓風險，沈政男表示，如果你想讓老人家打AZ疫苗，就算有慢性病、有在吃抗凝血劑也沒關係，因為是不一樣的血栓，反而打了疫苗以後可以有效預防重症。

沈政男指出，如果這次沒排到疫苗，也不必太生氣或擔心，因為過一陣子，當莫德納來了，那些搶著在這幾天打AZ疫苗的人可能就會後悔。他並引述中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳的話說，英國最近感染印度變種病毒而死亡的人數中，有三分之一打過兩劑疫苗，因此他認為，莫德納疫苗在這方面，就是比AZ好一些。

沈政男說，這兩天防疫工作來到了「疫苗大戰」階段，官方搶著安排施打流程，民眾深怕自己打不到，連端午假期也無法放鬆，實在沒有必要。他指出，中南部已經陸續出現零確診了，整體新增案例也逐漸減少，可見疫情正在緩解當中。

沈政男並認為「病毒不可能清零」這句話講得太輕率，至少在某些地區已經壓制了病毒，而今年端午節正是台灣反攻這一波疫情的D-Day，即將一步步收復被病毒攻陷的失土，重回平靜生活。