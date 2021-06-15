嘉義市15日起為83歲以上長者接種疫苗，採用宇美＋1「醫護動長輩不動」施打方式，讓流程快速進行

嘉義市15日起為83歲以上長者接種疫苗，採用宇美＋1「醫護動長輩不動」施打方式，讓流程快速進行，獲得不少長輩好評。（呂妍庭攝）

嘉義市15日起為83歲以上長者接種疫苗，採用宇美＋1「醫護動長輩不動」施打方式，讓流程快速進行，獲得不少長輩好評。（呂妍庭攝）

嘉義市15日起為83歲以上長者接種疫苗，採用宇美＋1「醫護動長輩不動」施打方式，讓流程快速進行，獲得不少長輩好評。（呂妍庭攝）

市府推出「疫苗接種特約計程車」方案，使用率高。（呂妍庭攝）

嘉義市15日起為83歲以上長者接種疫苗，採用宇美＋1「醫護動長輩不動」施打方式，讓流程快速進行，獲得不少前來接種老人家的好評，不過首日預約人數1592人，實到約1409人，施打率88.5％，衛生局指出，已預約未到的民眾可重新向里長、里幹事重新登記，依舊可以接種。

嘉義市政府與陽明醫院合作，在港坪體育館設疫苗快打站，陽明醫院經過演練，共分3組人員為長輩服務，原本陽明也規畫採「宇美式」打法，考慮到多很多長輩坐輪椅，為加快效率，改採宇美＋1升級版。

衛生局說，長者只要按照事先規畫好的動線，在入口處完成量額溫與酒精消毒，即可到已事先完成線上掛號作業的報到處完成報到，隨後在志工及行政人員帶領下，進入接種站座位，依序由分的醫護人員移動至長者座位旁，採取1位醫師問診，搭配2位護理人員施打疫苗方式，快速完成接種程序。

嘉義市長黃敏惠今也到場關心接種狀況，「打疫苗才是我們最重要的一道防線。」，黃敏惠說，在有限疫苗資源中，市府撥出4500劑讓83歲以上長者優先接種，並視疫苗數量分批開放施打年齡，呼籲中央再撥補更多疫苗。

為讓行動不便或無人接送的長輩接種疫苗更方便又安全，市府推出便捷又貼心「疫苗接種特約計程車」方案，搭配身心障礙者復康巴士及長照交通接送預約方案，讓有需求民眾能善加使用，社會處統計，昨特約計程車至少跑了2、300趟。

另針對外界要求增設接種站，嘉市衛牛局說，這次因疫苗數有限，才會集中在港坪館施打，衛生局早已規畫14處場地，包括東、西區各半，以因應未來大量疫苗撥補到位就能因應啟動。