多媒體廠商訊連科技今天宣布，與微程式資訊合作的多因子智慧辨識立柱及智慧門禁管理平台中，導入訊連開發的AI人臉辨識引擎，這項解決方案已獲得國內石化業者採用。

微程式資訊為物聯網科技服務整合商，「石化業跨廠區多因子智慧辨識服務」是微程式針對台灣知名石化業者提供的解決方案，結合指靜脈辨識、人臉辨識、車牌辨識、eTag辨識等功能，致力於提升人員進出廠的安全性、簡化訪客登記流程，並善用大數據分析，建立便於管理的智慧門禁管理平台。

在這項方案中，微程式採用訊連開發的FaceMe AI（人工智慧）人臉辨識引擎技術，整合至多因子智慧辨識立柱中，於廠區主要出入口進行人員控管及訪客登記等應用。

訊連科技執行長黃肇雄表示，近年來，台灣有越來越多大型場域陸續導入人臉辨識技術，進行門禁、工安、承攬商的管理。訊連與微程式合作，為石化業者打造人臉辨識的先進影像辨識系統，提供廠區零接觸的智慧管理服務。（編輯：林興盟）1100615