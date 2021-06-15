日本捐贈的AZ疫苗今天起開放長者施打，蔡英文總統在推特向日本致謝，總統府副祕書長李俊俋則是點名綠色執政的桃園高雄屏東「做得真好」，唯有中央與地方攜手合作，才能「有效率」、「速度快」的完成任務！

蔡英文今天以日文發出推文表示，日本提供的AZ公司疫苗接種工作已經開始，「謝謝日本」。

李俊俋則在臉書貼出桃園丶高雄丶屏東三地為民眾施打疫苗的照片表示，今日全台各地長者疫苗接種正式啟動！面對這場防疫大作戰，因為我們有著專業的公衛團隊以及前線的醫護人員，從規劃疫苗的物流分配到研議施打計畫，採取就近施打、減少移動等方式，讓今日的疫苗接種過程能夠井然有序。

他說，面對疫情爆發及大規模施打疫苗，我們能夠理解各縣市多少都會面臨困難；但我深信唯有中央與地方攜手合作、學習各地成功經驗，好好整頓手中資源，才能「有效率」、「速度快」的完成任務！文末也標記「桃園高雄屏東做得真好」「大家一起繼續防疫」。