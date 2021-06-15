新冠肺炎疫情嚴峻，新竹縣政府文化局5月下旬邀請客語創作歌手，創作防疫歌曲「一條心」，以客語創作，結合泰雅語、客家八音、閩南語等特色，新竹縣長楊文科與抗疫成員一同演唱，期望大眾能團結，齊心抗疫，也透過MV紀錄消防員、醫護等努力防疫的身影。

楊文科表示，疫情使民眾生活額外緊繃，對於疫情的焦慮、不安等，嚴重影響心情，疫情考驗台灣人民，因此期望透過歌曲，能撫慰人心，讓大家期待「明天會更好」，團結抗疫，會使疫情早日過去，恢復原有生活。

這首歌曲由曾獲得金曲客語創作歌手的邱廉欽創作，歌詞以客語為主，描述這片土地有福氣、你我都珍惜等，雖然面臨疫情的艱辛，但希望大家不要失志，要團結抗疫，不怕風雨，由於新竹縣除了以客家人為主，還有原住民、閩南人，因此也融合不同族群語言特色，創造獨樹一格的防疫歌曲。

影片中，也凸顯醫護人員穿著防護衣採檢、環保局及清潔隊不畏烈日消毒，還有消防員出勤前著裝等畫面，展現前線工作人員的辛苦。歌曲也邀請醫師賴文紹、林祺彬，及東元醫院護理部副主任彭芝玲、新竹縣竹東警分局警務佐絲秋子、新竹縣消防局竹東分隊員劉名洲、新竹縣環保局副局長羅仕臣、尖石國小校長陳智明、新竹縣衛生局稽查員黃淑賢等人演唱。

文化局指出，歌曲以海陸腔客語錄製，曲調設計也貼近客家印象，容易琅琅上口，期望傳達齊心抗疫、感謝防疫人員的理念，期待開啟新生活的「天光」。