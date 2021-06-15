西門子歌美颯離岸風力再生能源承租台中港土地，作為離岸風力發電機組機艙組裝廠，該廠興建工程即將完成，預計今年第3季完工營運，每年可提供百萬戶家庭用電。台中港務分公司15日指出，西門子將率先成為台中港離岸風電國產化專區第一家營運業者，也是該公司於歐洲以外第一個海外機艙組裝廠。

西門子2019年向台中港承租3公頃土地，作為離岸風力發電機組之機艙組裝廠，機艙組裝廠於同年9月18日動土，建廠過程歷經中市府正式將台中港特定計畫區重大建設列為都市審議範圍政策變化，又遭遇全球新冠肺炎疫情衝擊，面臨外籍人員邊境管制及隔離措施。

西門子機艙組裝廠興建工程即將完成，預計今年第3季完工營運，將生產8MW機艙，並首先供貨予沃旭能源大彰化東南及西南風場，裝置容量約達900MW，每年能提供百萬戶家庭用電。

台中港務分公司表示，西門子在眾多外在環境不利因素影響下，仍於2年內完成建廠相關工程，順利開創台灣離岸風電國產化新里程碑。

台中港務分公司指出，目前在台中港尚有世紀樺欣風能及天力離岸風電科技正積極投入建廠工程，台中港作為離岸風電國產化生產基地，道路等基礎設施皆已針對專業需求進行設計，並已於去年第2季完成離岸風電國產化專區道路興建。

台中港務分公司強調，未來離岸風電業者陸續進入營運生產階段，台中港面對更多新興挑戰，港務分公司將積極面對，並與政府相關單位及業者共同為離岸風電政策發展而努力。