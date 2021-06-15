【政新鮮】楊志良喊凍結蔡英文財產替亡者請國賠 轟陳時中「冷血」把老百姓當芻狗

台灣新冠疫情嚴峻，本土確診死亡案例累計超過400例，前衛生署長楊志良14日表示，將依《國家賠償法》替所有新冠肺炎亡者聲請國賠，15日起接受染疫家屬法律諮詢，並開放google表單登記。楊接受⟪中時新聞網⟫專訪時怒轟：「政府應作為而不作為，發生的死亡跟傷害就該國賠！」

楊志良表示，本土疫情嚴重跟政策錯誤有關，編了八千億的防疫跟紓困預算，都沒有用在刀口上，所謂的超前部署就是個謊言。他舉例：5月11號以前不準快篩、輕症染疫者不能住院造成快樂缺氧而亡、疫苗不足等問題，都是造成死亡和損害的原因。他也提到，蔡英文、蘇貞昌跟陳時中都已出面道歉承認錯誤，既然如此就該全部國賠，且要凍結他們的資產而不是使用人民的鈔票。

楊志良批陳時中:「我從來沒有看過一個這麼沒有同理心，沒有把民眾放在心裡的衛生福利部長。」(本報資料照片)

對此陳時中回應，一切要依法辦理。楊志良則說道：「依法辦理講得非常地冷血，這麼多的生命，這麼多的重症病人，我從來沒有看過一個這麼沒有同理心，沒有把民眾放在心裡的衛生福利部長，他將來一定是歷史上最糟糕的，完全把老百姓當作芻狗！」也表示，如果政府不馬上發動國賠，那就法院見。

另外，台灣確診死亡率已高出全球平均值，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，這與患者年齡較大，且合併慢性病有關。不過楊志良也反駁，以人口老化為由根本是在呼攏老百姓，日本、英國等國家人口比台灣老化，但染病死亡率依然比我們低。楊呼籲政府，應該馬上回應專家、民眾和地方政府的要求，聽聽大家的心聲，不要只顧著靠網軍維持民調，若再繼續如此民眾恐會反撲。

(剪輯/吳振煌)