僑泰中學國中部今年有200多個畢業生，其中國中教育會考成績5A多達38個，其中李易辰、宋昀潔、徐少晞3人考出5科A＋＋好成績，且李易辰、宋昀潔選擇直升，分獲60萬及36萬獎學金，而錄取一中、女中的預估可望突破30人。

僑泰此次會考李易辰、徐少晞、宋昀潔等3位同學，均獲5科A＋＋的成績，其中李易辰積點110點，選擇直升該校高中部，獲頒60萬元獎學金；宋昀潔積點109點，獲頒36萬元；其他十餘位達一中女中錄取標準而直升的同學，校方也頒給24萬以上不等的獎學金。

校方表示，李易辰國中三年都沒補習，國三時每天自習到晚上9點，讀累了就到操場跑步、打羽球，適度紓壓後再繼續讀書，學習的自主性很高。而徐少晞不僅在校成績優異，更與同學組成編輯團隊，定時發行班級刊物，思考靈活富有創意，此次會考得到佳績，師長們一點也不意外。

導師蔡惠茹表示，天資聰穎的孩子，絕對不能用強壓式的管教，除要引導他們思考外，更要做好紮根的工作，將天馬行空的孩子適度拉回，穩固原有的知識概念，並輔以良好班級經營，教導人際關係互動技巧，才能陶鑄品行與成績兼具的學生。

校長温順德開心的表示，今年國中會考再開紅盤，證明精緻化、多元化的辦學方針展現成果，尤其多數成績優異同學選擇直升，更顯示僑泰6年一貫的教學成效受到肯定。僑泰設有「醫科」、「台清交成」、「國立大學」、「國立科大」等各式保證班，今年還加碼入學獎學金，高中部最高頒發120萬、高職部最高60萬，希望吸收更多資優學生，透過學校優質教學，實現孩子們的夢想。