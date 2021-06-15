彰化縣芬園鄉同安國小去年的畢業生，參加科技教育競賽，在導師許弘叡指導下，齊心研發打造的AI人臉辨識聲光咖啡機，從外型、仿手沖到智能感應等功能，十分酷炫吸睛；今年順利通過獲得國家專利證書。（許弘叡提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣芬園鄉同安國小六年級師生，齊心研發打造的AI人臉辨識聲光咖啡機，從外型、仿手沖到智能感應等功能，十分酷炫吸睛。（許弘叡提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化芬園同安國小學童在木工教室裡，利用各種工具，將回收廢棄的松木，改造成為咖啡機各部分零件與結構，再將各種感應晶片組裝到主機裡，透過一次次不斷改進、編寫程式，讓咖啡機的運作愈來愈流暢，功能也愈來愈完備且酷炫。（許弘叡提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化芬園同安國小學童在木工教室裡，利用各種工具，將回收廢棄的松木，改造成為咖啡機各部分零件與結構，再將各種感應晶片組裝到主機裡，透過一次次不斷改進、編寫程式，讓咖啡機的運作愈來愈流暢，功能也愈來愈完備且酷炫。（許弘叡提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化芬園同安國小學童在木工教室裡，利用各種工具，將回收廢棄的松木，改造成為咖啡機各部分零件與結構，再將各種感應晶片組裝到主機裡，透過一次次不斷改進、編寫程式，讓咖啡機的運作愈來愈流暢，功能也愈來愈完備且酷炫。（許弘叡提供／謝瓊雲彰化傳真）

位在彰化芬園鄉山區的偏鄉迷你小校同安國小，7名畢業生在導師許弘叡帶領指導下，去年參加科技教育競賽研發出AI聲光人臉辨識咖啡機；校長施皇羽說，歷經1年申請，近日更獲得國家專利證書，成為名符其實的發明王。

這部超炫咖啡機，不僅能做到全自動仿手沖，還有AI智能人臉辨識、和聲光音效，透過感應晶片辨識人臉，即可客製化不同濃度的咖啡，甚至可在沖泡過程中，播放音樂或咖啡相關知識的導覽解說，而底座的磁浮滑台也有安裝感應晶片，當咖啡杯達到一定重量，就會自動閃爍絢麗燈光，提醒你咖啡泡好了。

施皇羽說，學校將咖啡教育列為校本課程，4年來在芬園鄉農會四健會作業組指導下，學習咖啡種植、咖啡豆的採收與處理，到烘豆、磨豆與沖泡等技巧；近年又獲得中華大家功能會20萬元經費贊助，以泡咖啡為發想結合科技教育。

在許弘叡老師帶領下，學生們從畫草圖、打樣、切割模型，在頂樓夢幻木工教室裡，以回收廢棄松木打造完成咖啡機外型，再配合各種感應晶片組，以scratch、microbit兩種程式碼編寫應用程式，經過無數次不斷修改、精進，終於讓咖啡機器可分兩段式注水、悶蒸，有了仿手沖的口感，更進一步變化出酷炫的附加功能。

施皇羽說，比照智慧型手機，只要將多張人臉照片存入咖啡機記憶體中並做好相關設定，當機器感應到某張人臉或其照片時，就會依照預設存取的指令，沖泡出特定濃度的咖啡，並播放資料庫裡的交響樂、古典樂，或是預先錄好的導覽語音等，令不少到訪賓客都嘖嘖稱奇。