韓國偶像團體防彈少年團（BTS）在全球擁有高人氣，近期他們與速食業者合作推出BTS聯名套餐，在世界各國喜愛他們的粉絲，掀起搶購熱潮，台灣9日開始販賣「THE BTS MEAL套餐」，將販售20天至本月29日。昨（14日）網紅蔡阿嘎在臉書發文表示：「直接拿紙袋來放番茄醬。」引起許多網友討論與看法。

蔡阿嘎昨（14日）中午在個人臉書發文表示：「我們是房貸少年團啦！價格不斐的紙袋，我直接拿來放番茄醬！原來這就是財富自由的味道！」並分享盒兒子蔡桃貴同框的畫面，卻卻引起不少粉絲砲：「仇韓崇日沒有比較高尚，好嗎？」、「現在的少年連房子都買不起，哪裡來的房貸?」

蔡阿嘎與兒子同框畫面。（圖/蔡阿嘎 臉書）

而BTS聯名一堆出也引來藝人李千那女兒收藏，網路上更是有不肖人士在炒作販售包裝盒等，而死忠的BTS粉絲則是將垂手可得的普通紙袋，變為別出心裁的創意，將紙袋製作成精緻的手機殼、耳環、環保杯、筆記本、鑰匙圈吊飾等等物品。

許多網友粉絲自己的手藝作品。（圖/臉書）

許多網友們，創意十足。（圖/臉書）

許多網友在底下留言表示：「現在少用紙袋來放東西 小心病毒呀！」、「原來財富自由是蕃茄醬配油墨的味道啊，果然不適合我這樣的人」、「我做成了筆記本！」、「我直接撕一角放番茄醬」、「剛也買了，先留起來再看能做什麼」、「前天吃了，吃完也丟掉了！我是不是應該洗一洗上網賣？」、「價值7000元的紙袋！」、「我女兒也是一把撕爛新台幣」