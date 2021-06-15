財政部國稅局指出，目前為報稅季期間，依稅捐稽徵法規定，若民眾、企業對稅額繳款書有疑慮，需在繳稅期限屆滿後30日內提出復查，以綜所稅、營所稅而言，今年最晚要在7月30日以前申請復查。

官員指出，我國稅務行政救濟對象分為兩種，包括「非核定稅捐處分」與「核定稅捐處分」。

依稅捐稽徵法第58條規定，非核定稅捐處分多為已確定稅額通知書或是不涉及稅額情況的通知書，例如申請免使用統一發票，還有未在期限內提出復查的稅額、分期繳納稅款等，民眾可在收到通知書後30天內直接提起訴願，不用經過復查程序，提出訴願日期以行政處分機關收受訴願書日期為準。

反過來說，依稅捐稽徵法第35條規定，核定稅捐處分多半是稅額通知書、繳款書或罰鍰處分書等，例如所得稅額通知書、漏報稅的補稅單。如果民眾對稅額有疑慮，依照稅捐稽徵法第35條規定，必須在繳稅期限後30天內申請復查，以寄出郵戳或臨櫃遞件日期為準。若對復查結果不滿意，可在復查決定書送達後30日內提起訴願。

但不管是非稅捐或稅捐處分訴願結果，依照行政訴訟法第106條規定，只要民眾對訴願結果不滿意，可在訴願決定書送達後的2個月內提起行政訴訟。

舉例來說，A先生在今年4月底接獲所得稅額通知書及繳款書，繳納期限至今年6月30日，但他發現稅額通知書上多出了一筆鉅額所得，明顯不符合自身情況，則A可在4月底～7月30日期間向國稅局提出復查，要求稅局重新查核並計算其所得。

若A申請復查後在7月31日收到復查結果通知書，但是對復查結果不滿意，還是可在8月30日前向財政部提出訴願。

假設A在9月15日獲得訴願結果通知書但對於訴願結果仍不服，A可在11月15日前向行政法院提出行政訴訟。